Бойкова прокомментировала отношения с Москвиной после расставания

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об отношениях с Тамарой Москвиной после ухода из ее группы к Этери Тутберидзе.

— Тамара Москвина аплодировала вам на каждом элементе во время прокатов. Приятно?

Бойкова: Мы все равно общаемся, здороваемся, спрашиваем про самочувствие, находимся в прекрасных отношениях с предыдущим тренерским штабом.

Козловский: Мы проработали с Тамарой Николаевной 8 лет. Все, что мы выиграли — под ее руководством. Мы хорошо расстались. Тамара Николаевна всегда была дипломатом. Она хорошо провела с нами последнее время и отпустила нас в новую для нас историю. Мы прекрасно расстались. Тамара Николаевна всегда была настоящим дипломатом, профессионалом, душевно провела с нами последние встречи, отпустила нас в новую для нас историю. Я уверен, что у нее, как и у нас сохранилось доброе отношение.

Вместе с Москвиной Бойкова и Козловский дважды становились чемпионами России, а также выигрывали чемпионат Европы. Спортсмены перешли в группу Этери Тутберидзе в мае 2023 года.