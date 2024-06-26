Бойкова сообщила, что защитила диплом по телерадиожурналистике

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что защитила на отлично диплом по телерадиожурналистике, а также на высший балл сдала практику и государственные экзамены.

«Дипломированный специалист», — написала спортсменка в социальных сетях.

22-летняя фигуристка обучалась в Северо-Западном институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ранее о защите диплома на отлично сообщила олимпийская чемпионка Алина Загитова.