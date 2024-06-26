Бойкова сообщила, что защитила диплом по телерадиожурналистике

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, сообщила, что защитила на отлично диплом по телерадиожурналистике, а также на высший балл сдала практику и государственные экзамены.
«Дипломированный специалист», — написала спортсменка в социальных сетях.
22-летняя фигуристка обучалась в Северо-Западном институте управления — филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Ранее о защите диплома на отлично сообщила олимпийская чемпионка Алина Загитова.