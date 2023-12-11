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Сегодня, 15:02

Брат Костомарова отреагировал на возвращение фигуриста на лед в коньках

Микеле Антонов
Корреспондент
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Денис Костомаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на первый выход брата, Романа Костомарова, на лед в протезах.

«Я только рад за него», — сказал Костомаров «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Сегодня, 11 декабря, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, в котором показал, как впервые вышел на лед в протезах после ампутации.

Ранее Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Кареном Хачановым. Также в декабре олимпийский чемпион рассказал, что хочет заниматься боксом.

В ноябре Костомаров заявил, что впервые выйдет на лед в коньках в рамках ледового шоу Ильи Авербуха. Гала-концерт состоится в Москве 17 декабря.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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