Британский юрист Артур продолжит представлять РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Адвокат Грэм Артур, с которым мы сотрудничаем очень много лет, продолжит представлять агентство на заседании в CAS. Также в онлайн-режиме в заседании примут участие сотрудники отдела обработки результатов РУСАДА», — приводит слова Логиновой ТАСС.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.