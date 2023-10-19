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Фигурное катание

Сегодня, 08:46

Британский юрист Артур продолжит представлять РУСАДА в CAS при рассмотрении дела Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Адвокат Грэм Артур, с которым мы сотрудничаем очень много лет, продолжит представлять агентство на заседании в CAS. Также в онлайн-режиме в заседании примут участие сотрудники отдела обработки результатов РУСАДА», — приводит слова Логиновой ТАСС.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян от международных турниров, которое было принято весной 2022 года. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: https://tass.ru/sport/19058383
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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