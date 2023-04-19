Буцаева — о восстановлении фигуриста Яблокова: «Работаем сейчас не на сто процентов»

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о восстановлении своего подопечного Ильи Яблокова.

«Пролечили колено, он пропустил больше месяца — с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать. Работаем сейчас не на сто процентов, акцент все же идет на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона», — приводит «Чемпионат» слова Буцаевой.

В августе фигурист перенес операцию на ноге и пропустил финал «Гран-при России». Яблоков стал вторым на этапе в Перми и занял четвертое место на этапе в Москве.