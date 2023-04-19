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Фигурное катание

Сегодня, 14:58

Буцаева — о российских тренерах на чемпионате мира: «Очень доброе отношение с разных сторон»

Алина Савинова
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Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева ответила на вопрос, сильно ли изменилось отношение к российским специалистам за границей.

«Вы знаете, нет, я абсолютно этого не заметила. Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом. Мы все с детства друг друга знаем, у всех уже свои семьи, дети. Добрая поездка получилась», — приводит «Чемпионат» слова Буцаевой.

Буцаева посетила чемпионат мира по фигурному катанию-2023, который прошел в японской Сайтаме. На турнире выступал подопечный Буцаевой Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5073321-ochen-dobroe-otnoshenie-s-raznyh-storon-bucaeva-o-rossijskih-trenerah-na-chm-v-yaponii.html
Фигурное катание
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