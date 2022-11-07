Букин и Степанова в скором времени могут вернуться к соревнованиям

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, в скором времени могут возобновить выступления, сообщил Букин.

В сентябре 2022 года тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин сообщили, что Степанова и Букин взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши, у Степановой обострилась травма спины.

«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру, — цитирует Букина ТАСС. — Мы обязательно с Сашей вернемся. Пока не знаю, когда конкретно вернемся, но думаю, это будет в скором времени. Насчет чемпионата России мы еще не решили, посмотрим».

Степанова и Букин являются пятикратными призерами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.