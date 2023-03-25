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Сегодня, 09:37

Букин назвал тяжелейшим решение сменить тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный вице-чемпион Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, заявил, что решение сменить тренерский штаб далось ему невероятно тяжело.

«Я просто всем говорю и не устану это говорить. Мы безумно благодарны своим тренерам, мы с ними прошли очень много, и мы не можем остаться чужими людьми. Конечно, было очень нелегко, это решение вообще тяжелейшее, но сейчас так», — приводит слова Букина ТАСС.

22 марта стало известно, что фигуристы планируют перейти из группы Ирины Жук и Александра Свинина к Жулину. Позже Жулин подтвердил эту информацию.

Источник: https://tass.ru/sport/17367073
Фигурное катание
Иван Букин
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