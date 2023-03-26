0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:57

Букин — о номере Ягудина на турнире шоу программ: «Леша довел меня до слез»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, ответил на вопрос, кого он считает фаворитом турнира шоу-программ.

«Я не буду об этом говорить, потому что это лично мое субъективное мнение. Соревнования прошли, результаты такие, какие есть. Но Леша довел меня до слез. Думал: «Нифига себе! Красавчик, просто красавчик», — приводит Sport24 слова Букина.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов». Во время проката 43-летний фигурист исполнил тройной тулуп.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-26-bukin-o-turnire-shou-programm-yagudin-dovel-menya-do-slez
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Иван Букин
0
Читайте также
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Букин — об уходе от Свинина и Жук: «Перед этим разговором я не спал пару-тройку ночей»

Тутберидзе: «Обвинение Баха в том, что я не поддерживала Валиеву на Олимпиаде несправедливо, ожидаю извинений»