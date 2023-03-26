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Фигурное катание

Сегодня, 13:22

Букин — об уходе от Свинина и Жук: «Перед этим разговором я не спал пару-тройку ночей»

Алина Савинова
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, признался, что ему было непросто прощаться с тренерами Александром Свининым и Ириной Жук.

«Это было, правда, непросто. Перед этим разговором я не спал пару-тройку ночей, было очень тяжело. Это очень близкие нам люди, мы с огромным уважением к ним относимся. Это больше, чем тренеры. Нас многое связывает. Было нелегко. Сам разговор был короткий, потому что никто не хотел мучить друг друга, мы быстро поговорили, принесли букет, все как надо. Поговорили, и на этом все. Наше сотрудничество прекратилось», — приводит Sport24 слова Букина.

22 марта стало известно о том, что двукратные чемпионы России перешли к российскому тренеру Александру Жулину из группы Александра Свинина и Ирины Жук.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-26-bukin-ob-ukhode-ot-zhuk-i-svinina-pered-etim-razgovorom-ya-ne-spal-paru-troyku-nochey-bylo-ochen-tyazhelo
Фигурное катание
Иван Букин
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