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Фигурное катание

Сегодня, 09:46

Букин рассказал, что остался в восторге от турнира шоу-программ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-чемпиона Европы Ивана Букина, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что его привел в восторг формат нового турнира шоу-программ.

«Я в восторге, мне очень понравилось, это новый формат. Надеюсь, что федерация фигурного катания и Первый канал будут его развивать. Честно, я смотрел завороженно, интересно было, что ребята поставят, они очень удивили. Я с удовольствием, я за любую движуху, мне очень нравится», — приводит слова Букина ТАСС.

Турнир шоу-программ состоялся 18 марта. В соревновании могли участвовать как действующие, так и закончившие карьеру фигуристы. Победу в турнире одержал олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Источник: https://tass.ru/sport/17367155
Фигурное катание
Иван Букин
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