Букин считает, что в танцах на льду появится аналог прыжкового турнира

Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Иван Букин считает, что в скором будущем может появиться отдельный турнир по элементам в танцах на льду.

«Прыжки — это более понятно. Заметно, где можно что-то сорвать или не сделать нужное число оборотов. В твиззлах тяжело будет выбрать лучших. Но думаю, в танцах в скором времени такой турнир, как это сделано в одиночном и парном катании, наверняка появится», — приводит ТАСС слова Букина.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 4 декабря. Проведение жеребьевки турнира запланировано на 3 декабря.