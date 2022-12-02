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Фигурное катание

Сегодня, 09:09

Букин считает, что в танцах на льду появится аналог прыжкового турнира

Алина Савинова
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Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Иван Букин считает, что в скором будущем может появиться отдельный турнир по элементам в танцах на льду.

«Прыжки — это более понятно. Заметно, где можно что-то сорвать или не сделать нужное число оборотов. В твиззлах тяжело будет выбрать лучших. Но думаю, в танцах в скором времени такой турнир, как это сделано в одиночном и парном катании, наверняка появится», — приводит ТАСС слова Букина.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 4 декабря. Проведение жеребьевки турнира запланировано на 3 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16482221
Фигурное катание
Иван Букин
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