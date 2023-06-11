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Фигурное катание

Сегодня, 14:24

Бутырская не считает, что уровень фигурного катания в России упадет после продления решения ISU

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением с «СЭ» о том, как может повлиять продление отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

«Да, возможно, кто-то из спортсменов просто закончит карьеру, кто-то сменит гражданство, если есть такая возможность. Но плохо, что не говорят конкретные сроки, насколько нас отстранили. Ребятам же очень хочется выступать на международных турнирах. Единственное, в чем я уверена, что наша Федерация сделает все, чтобы наши ребята были обеспечены интересными стартами, что никто не бросит тренироваться, и что уровень фигурного катания у нас не упадет», — сказала Бутырская «СЭ»

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

Фигурное катание
Мария Бутырская
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