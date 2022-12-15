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Фигурное катание

15 декабря, 11:28

Бутырская не согласна со словами Родниной о том, что техническое усложнение не красит фигурное катание

Алина Савинова
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская отреагировала на слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной, которая заявила, что техническое усложнение не красит женское фигурное катание.

«Слова Родниной, что техническое усложнение не красит женское фигурное катание? Я бы не сказала... Все придет и будет ОК. Есть разные девочки. Кто-то умудряется делать квад и очень интересно кататься, а кто-то — от прыжка к прыжку. Мы уже ушли в другую область, и обратной дороги нет. Думаю, пройдет время и девочки будут успевать следить за всем», — приводит Legalbet слова Бутырской.

9 декабря Роднина заявила, что молодые фигуристки, гоняясь за техникой, не уделяют должного внимания музыке на льду.

Источник: https://legalbet.ru/news/butirskaya-otvetila-rodninoj-kotoraya-zayavila-chto/
Фигурное катание
Ирина Роднина
Мария Бутырская
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