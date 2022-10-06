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Фигурное катание

Сегодня, 14:38

Бутырская о введении нового кодекса этики ФФККР: «Иногда журналистам самим нужен кодекс чести»

Бутырская прокомментировала введение нового кодекса этики ФФККР

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на введение Федерацией фигурного катания кодекса этики.

«Много специалистов в области фигурного катания появилось, которые не понимают в этом, но хотят прикоснуться. Это приводит к бардаку. Понятно, что это все популяризует спорт, но иногда мешает фигуристу сконцентрироваться на прокате. Спортсменам нужно быть аккуратнее. Иногда журналистам самим нужен кодекс чести», — сказала Бутырская корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Федерация фигурного катания выпустила кодекс этики, где среди прочего советует спортсменам воздерживаться от негативных публичных высказываний, суждений и оценок выступления соперников в ходе соревнований и не отвечать на гипотетические вопросы.

Мария Бутырская
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