Бутырская считает, что нельзя осуждать Дэвис и Смолкина за переход в сборную Грузии

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала «СЭ» новость о том, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают до самых важных соревнований. Сейчас люди меняют гражданства, пытаются найти любые лазеечки, чтобы выступать там, где нужно. Я считаю, что Федерация фигурного катания сделала все возможное и обеспечила наших спортсменов колоссальным количеством соревнований. Но все равно заменить чемпионат мира невозможно. Если они уйдут, конечно, будет потеря, потому что пара замечательная. В данный момент осуждать их ни в коем случае нельзя. Только поддерживать и подбадривать», — сказала Бутырская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В сезоне-2022/23 20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин пропустили все внутрироссийские старты и тренировались в США.