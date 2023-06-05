Бутырская считает, что Щербакова может завершить карьеру из-за отсутствия в сборной

Чемпионка мира-1999 Мария Бутырская прокомментировала «СЭ» новость об отсутствии фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой в составе сборной России на сезон-2023/24.

«Закончат ли Аня и Саша карьеру? Не знаю, сложно сказать. Щербакова, скорее всего, завершит после золотой медали на олимпийских играх. А насчет Трусовой не знаю. Мне тяжело говорить, потому что я не в курсе, чем она сейчас занята. Она боец. Если Александра захочет, она всегда может вернуться и доказать себе и всей остальным, кто она такая», — сказал Бутырская корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпийских игр 2022 года, чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

18-летняя Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.