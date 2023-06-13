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Фигурное катание

Сегодня, 15:37

Бутырская считает, что Щербакова вряд ли вернется в спорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила перспективы участия олимпийской чемпионки Анны Щербаковой в официальных стартах в грядущем сезоне.

«Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей. Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты — молодец! Можешь теперь заниматься другими делами». У нее вообще очень светлая головка. Уверена, что у нее будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя», — приводит слова Бутырской Metaratings.ru.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпийских игр 2022 года, чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/butyrskaya-sherbakova-vryad-li-budet-vozvrashatsya-v-sport-ona-prekrasno-chuvstvuet-sebya-v-roli-vedushei-258417/
Фигурное катание
Анна Щербакова
Мария Бутырская
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