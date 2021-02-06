Бутырская в восторге от первого дня Кубка Первого канала

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о прошедшем дне Кубка Первого канала

«Скажу честно, мне очень понравилось. Такой праздник фигурного катания, так здорово. Девочки выступили как всегда поразительно, — сообщила Бутырская «СЭ». Сегодня блистала Камила Валиева. Даже профессионального мнения не нужно иметь, чтобы понять — это был шикарный прокат. Потрясающе, был выполнен максимум в элементах. Просто браво.

В целом девочки все молодцы. Елизавета Туктамышева хорошо откатала. Жаль, что тройной аксель не получился. Заканчивала короткую программу Дарья Усачева и это была качественная точка. Эмоций от девчонок очень много.»

Мария Бутырская также поделилась мнением о формате турнира

«Мы привыкли, что фигурное катание — это индивидуальный вид спорта. Новый формат очень необычный. Определенный командный дух присутствует, и он заряжает. В любом случае, мы за каждого болеем, это все наши фигуристы. Мне кажется, победителем этого турнира станет только российское фигурное катание», — добавила Бутырская.

Соревнования прошли 6 февраля в московском дворце спорта «Мегаспорт». После первого дня Кубка Первого канала лидирует команда Алины Загитовой. Команда Евгении Медведевой пока на втором месте.

(Артем Бухаев)