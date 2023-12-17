Бутырская: «Костомаров — пример в разных моментах. Сначала не занялся лечением, а потом боролся, делая невозможное»

Трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская отреагировала на выход на лед фигуриста Романа Костомарова в юбилейном шоу Ильи Авербуха.

«Роман для нас сейчас пример в разных моментах. И в том, что сначала что-то недосмотрел, пропустил и не занялся лечением, а потом боролся, делая просто невозможное. Это пример для людей, которые иногда бросают что-то, говоря: «Я не могу, у меня не получится». Надо почаще пересматривать его пример. Я очень рада, что все закончилось хорошо. И, конечно, спасибо Роману, что он остался жив, и дает нам какой-то правильный пример. Как надо бороться за жизнь и любить ее», — цитирует Бутырскую Metaratings.ru

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря олимпийский чемпион впервые выступил на льду после болезни и многочисленных операций. Это произошло на шоу в честь 50-летия Авербуха на «ВТБ-Арене» в Москве.