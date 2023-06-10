Бутырская: «Временно выступать в России можно, но все время — невозможно»

Трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская оценила сезон-2022/23 для российских фигуристов в отсутствие международных соревнований.

«Наша федерация фигурного катания потрясающе выступила в этом сезоне. Как они пытались сделать все возможное и невозможное, чтобы поддержать спортсменов, чтобы они не теряли мотивацию тренироваться! Хорошие призовые мотивировали наших фигуристов, но при всем при этом любому спортсмену хочется иметь такой титул, которым он сможет похвастаться, сказать: «А я — олимпийский чемпион!» Выиграть что-то в России — здорово, но этого недостаточно. Нашей федерации надо пытаться поддерживать контакт с ISU, чтобы нам наконец открыли дорогу туда! Временно выступать в России можно, но все время — невозможно», — цитирует Бутырскую Metaratings.ru.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления. 8 июня сообщалось, что в ISU собираются отложить вопрос допуска российских фигуристов к взрослым турнирам до октября.