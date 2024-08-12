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Фигурное катание

Сегодня, 16:19

Буянова назвала Писеева человеком-эпохой

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Тренер по фигурном катанию Елена Буянова рассказала, что экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев возглавлял целое поколение спортсменов и никогда не боялся брать ответственность на себя.

«Конечно, это человек-эпоха. Он возглавлял целое поколение фигурного катания еще в СССР. Все победы нашей сборной связаны с его именем. И потом он продолжал руководство в новой стране. Как руководитель он был неоднозначный, неудобный для многих, но его самое главное и важное качество — как руководитель он всегда умел принимать решения и брать ответственность на себя.

Многие победы наших спортсменов пришлись на время его руководства. Он присутствовал на каждом старте, где мог. Всегда садился, смотрел на все глазом руководителя, многое записывал, фиксировал для себя. Следил за ребятами, заботился. Он был настоящим трудоголиком», — цитирует Буянову ТАСС.

В понедельник ФФККР сообщила о смерти Писеева, бывшему президенту федерации было 82 года. С 1989 по 1992 год Писеев был президентом Федерации фигурного катания на коньках СССР, с 1992 по 2010 год являлся главой ФФККР. В период с 2010 по 2014 год он занимал пост генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России. С 1992 года был членом исполкома Олимпийского комитета России.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елена Буянова (Водорезова)
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