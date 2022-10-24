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Фигурное катание

Сегодня, 13:02

Буянова отреагировала на новость о том, что Даниеляну отказано в участии в межрегиональных соревнованиях

Александра Ланцетова
Корреспондент

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о том, что Артуру Даниеляну отказано в участии во всероссийских и межрегиональных соревнованиях.

«На каких соревнованиях он там не выступает? Он заявлен на второй этап. У него есть новый тренер, он вам все объяснит, он прекрасно все знает, всю ситуацию», — сказала Буянова «СЭ».

Артур Даниелян — вице-чемпион Европы 2020 года, в начале нынешнего сезона он ушел из группы Елены Буяновой в ЦСКА к Евгению Рукавицыну в СШОР Санкт-Петербурга.

Фигурное катание
Артур Даниелян
Елена Буянова (Водорезова)
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