Бывшая российская фигуристка Губанова признана спортсменкой года в Грузии

Фигуристка Анастасия Губанова признана спортсменкой года в Грузии, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.

В 2023 году спортсменка выиграла чемпионат Европы. Это золото стало первым для Грузии на подобном уровне в фигурном катании.

Также в этом году Губанова заняла 14-е место на чемпионате мира по фигурному катанию.

Спортсменом года в Грузии стал баскетболист Торнике Шенгелия, выступающий за итальянский «Виртус».

Губанова — уроженка Тольятти, она выступала за Россию до 2021 года, после чего сменила спортивное гражданство. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.