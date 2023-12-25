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Фигурное катание

Сегодня, 18:23

Бывшая российская фигуристка Губанова признана спортсменкой года в Грузии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Анастасия Губанова.
Фото AFP
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Фигуристка Анастасия Губанова признана спортсменкой года в Грузии, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.

В 2023 году спортсменка выиграла чемпионат Европы. Это золото стало первым для Грузии на подобном уровне в фигурном катании.

Также в этом году Губанова заняла 14-е место на чемпионате мира по фигурному катанию.

Спортсменом года в Грузии стал баскетболист Торнике Шенгелия, выступающий за итальянский «Виртус».

Губанова — уроженка Тольятти, она выступала за Россию до 2021 года, после чего сменила спортивное гражданство. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
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