Бывшая российская фигуристка Губанова признана спортсменкой года в Грузии

Сегодня, 18:23
Фигуристка Анастасия Губанова признана спортсменкой года в Грузии, сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.
В 2023 году спортсменка выиграла чемпионат Европы. Это золото стало первым для Грузии на подобном уровне в фигурном катании.
Также в этом году Губанова заняла 14-е место на чемпионате мира по фигурному катанию.
Спортсменом года в Грузии стал баскетболист Торнике Шенгелия, выступающий за итальянский «Виртус».
Губанова — уроженка Тольятти, она выступала за Россию до 2021 года, после чего сменила спортивное гражданство. Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.