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Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Бывшая российская фигуристка Куракова рассказала об угрозах со стороны россиян после смены гражданства

Владислав Маслов
Корреспондент
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Представляющая Польшу фигуристка Екатерина Куракова рассказала, что получала оскорбления и угрозы в сети от российских пользователей.

Спортсменка является уроженкой Москвы, но в 2018 году она сменила спортивное гражданство и переехала в Польшу.

«Мне очень хотелось бы перевезти сюда свою семью. Моя мама имеет польский паспорт и может без проблем приехать ко мне. К сожалению, у папы его нет. Когда они еще могли свободно передвигаться по миру и навещать меня, я чувствовала себя счастливой.

К сожалению, люди в России недовольны [мной]. Я постоянно получаю пожелания смерти и агрессивные комментарии в интернете. В этом сезоне их стало намного больше, вероятно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но есть вещи, которые действительно ранят.

Еще видела комментарий, что я «позор Польши». Это ужасно задело меня, потому что никто даже представить себе не может, насколько я благодарна за то, что представляю эту страну и называю себя полячкой. Если кто-то считает, что это позор, то так тому и быть. Я знаю, что сделаю все, чтобы Польша мной гордилась», — цитирует Куракову издание Przegladsportowy.

22-летняя фигуристка является 5-кратной чемпионкой Польши и занимает 11-е место в рейтинге ISU.

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Источник: Przegladsportowy
Фигурное катание
Екатерина Куракова

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