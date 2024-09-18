Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США: «Вперед и ввысь»

Сегодня, 16:00
Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, опубликовала в соцсетях фотографию с флагом США.
В мае 2024 года спортсменка сменила спортивное гражданство с российского на американское. В воскресенье, 15 сентября фигуристка в паре с Джеффри Ченом заняла второе место на турнире Lombardia Trophy в Италии.
«Спасибо, Lombardia Trophy. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Вперед и ввысь!» — написала спортсменка в соцсетях, опубликовав снимок, на котором они с Ченом держат американский флаг.
Аннабель Морозов — дочь бывшего российского фигуриста Николая Морозова. У спортсменки есть российское, американское и французское гражданство.