Бывшая российская фигуристка Самоделкина приступила к тренировкам в США

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Казахстанская фигуристка российского происхождения Софья Самоделкина приступила к тренировкам под руководством Рафаэля Арутюняна в США.
Во вторник, 22 октября, 17-летняя спортсменка опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она отрабатывает вращения на льду.
До 2023 года фигуристка представляла Россию, но потом сменила спортивное гражданство на Казахстан.
На прошедшем четвертом этапе юниорского «Гран-при» в Турции Самоделкина заняла четвертое место. Она набрала 174,58 балла по сумме двух программ.