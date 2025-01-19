Бывшая российская фигуристка Самоделкина выиграла бронзовую медаль Универсиады-2025

Фигуристка Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан, завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2025 в Турине.

17-летняя спортсменка, ранее выступавшая за Россию, набрала 190,96 баллов и заняла 3-е место в соревнованиях девушек-одиночниц. Золото завоевала японка Рион Сумиеси (204,29), серебро у ее соотечественницы Монэ Тибы (203,85).

Самоделкина с мая 2024 года представляет Казахстан. Фигуристка является серебряным призером этапа «Гран-при» среди юниоровв Словении 2021 года, а также имеет серебряную медаль первенства России среди юниоров-2022.