Бывшая российская фигуристка Титова дебютирует за Армению в Польше

Бывшая российская фигуристка Софья Титова дебютирует за сборную Армении на пятом этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске (Польша), сообщил РИА Новости. Турнир пройдет с 25 по 28 сентября.

В конце мая стало известно, что 15-летней спортсменке выдали открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении.

Титова занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В прошлом сезоне фигуристка заняла третье место в юниорском этапе «Гран-при России», а также стала победительницей турнира на призы Анжелики Крыловой и Олега Овсянникова.