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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Бывшая украинская фигуристка рассказала о своей поддержке Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Московская одиночница Анастасия Шаботова в интервью «СЭ» рассказала о своей реакции на допинговый скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. На этих Играх Шаботова выступала за сборную Украины, но тем не менее не побоялась поддержать россиянку.

— После произвольной программы, когда Валиева заняла четвертое место, она была в слезах. Я ей крикнула «Камила, для нас ты лучшая!» На меня поворачивают камеру, и какой-то русскоязычный журналист спрашивает: «А для кого — вас? Для тебя?» Я подумала — дурачок, что ли? Ты же видишь, что с человеком происходит, разве это сейчас важно? Мне просто хотелось ее поддержать.

Анастасия Шаботова. «Из сборной Украины уволили не из-за лайка Плющенко». Фигуристка Шаботова — о карьере, домогательствах и губах

Андрей Лапушкин

Анастасия Шаботова
Камила Валиева
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