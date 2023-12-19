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Сегодня, 20:30

Железняков — о новом треке Трусовой: «Может, она выйдет на профессиональный уровень!»

Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился с «СЭ» мнением о новом треке российских фигуристок Александры Трусовой, Софьи Самоделкиной и Марии Левушкиной «Я не кукла».

Это вторая песня Трусовой. В июне 2023 года фигуристка представила свой первый трек под названием «Два крыла».

«Это жизнь каждого человека. И каждому человеку решать, чем он хочет заниматься. Я ничего страшного в этом не вижу. Может, она занимается вокалом, может, она действительно выйдет на профессиональный уровень. Почему нет? Надо уметь разносторонне развиваться. И петь, и танцевать. И это хорошо, я ничего зазорного в этом не вижу», — сказал Железняков корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Железняков
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