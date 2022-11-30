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Допинг

Сегодня, 13:13

CAS изменил релиз о РУСАДА и деле Валиевой. Теперь в нем указан однократный перенос слушания

Сергей Разин
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) внес изменения в ноябрьский релиз о получении от ВАДА апелляции к РУСАДА, указав, что слушание по делу российской фигуристки Камилы Валиевой было перенесено один раз, сообщает ТАСС.

В изначальном варианте релиза говорилось о неоднократных переносах слушания дела Валиевой, однако в последнем варианте, размещенном на сайте CAS, говорится об одном переносе.

Ранее утверждение о многократном переносе слушания дела стало основанием для критики российской антидопинговой системы со стороны мировых СМИ.

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. После заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсменку допустили к участию в одиночных соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

Рассмотрение дела 16-летней фигуристки все еще продолжается. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В ВАДА потребовали дисквалифицировать спортсменку на 4 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16460459
Камила Валиева
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