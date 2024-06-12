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Допинг

Сегодня, 21:40

CAS завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщил фигурист Александр Галлямов.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

Также, согласно решению CAS, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды на решение о перераспределении медалей.

Источник: Telegram-канал Александра Галлямова
Фигурное катание
Камила Валиева
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