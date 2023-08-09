Центр фигурного катания Тутберидзе в Ясенево планируют открыть в сентябре

Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево планируется закончить в сентябре — на 5 месяцев раньше запланированного срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Тренер принимала участие в разработке концепции и технических нюансов спортивного центра площадью порядка 21 тысяч квадратных метров.

Комплекс будет включать соревновательную ледовую арену с трибунами на 500 мест, тренировочную ледовую арену, 10 хореографических залов, зал акробатики, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, 2 тренажерных зала и реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Обе ледовые арены многофункциональные. При необходимости каждую можно трансформировать под хоккейное поле размером 60х26.

Тутберидзе — заслуженный тренер России по фигурному катанию. Она тренировала олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку 2018 года и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку — 2022 Анну Щербакову и других спортсменов.