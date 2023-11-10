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Фигурное катание

Сегодня, 12:03

Центр фигурного катания Загитовой в Казани начнет свою работу с осени следующего года

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов прокомментировал планы олимпийской чемпионки Алины Загитовой открыть в Казани свой центр фигурного катания.

«Мы в тесном контакте с ее группой. Она приезжает на соревнования «Идель», будет тут все эти дни. Техническое задание по объекту у нас полностью согласовано с ней, так что надеюсь, что центр скоро начнет свою работу. Начнем работу скорее всего с нового учебного года, пока и на базе существующих объектов. В этом году уже смысла не было начинать, дети распределены, тренеры закреплены. Мы не хотим ломать выстроенную систему.

Начнем в следующем году строить, можем закончить, в принципе, за год. Обычно у нас в республике за шесть-семь месяцев мы строим такие объекты. Многое зависит от финансов. Понимание по месту и смете у нас есть, а остальное, надеюсь, что она сама скажет. Хотим, чтобы этот центр был не только для Казани, но и стал общим методическим центром для республики, чтобы тренеры выезжали, и сама Алина, в другие города и районы. Чтобы у нас было повышение квалификации специалистов на местах.

В планах выстроить полноценную систему, чтобы таланты у нас рождались и в отдаленных районах. Такая система у нас есть в хоккее с шайбой, теперь хотим выстроить вертикаль и в фигурном катании, чтобы Татарстан стал опорной точкой для этого вида спорта. Будем надеяться федерация нас поддержит», — сказал Шайхутдинов.

Отметим, что Загитова официально не объявляла о завершении карьеры.

Фигурное катание
Алина Загитова
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