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Фигурное катание

Сегодня, 17:14

Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию

Алина Савинова
Елена Чайковская.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министерство спорта РФ утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера национальной команды России по фигурному катанию.

«Меня уже давно назначили. Это происходит в третий раз, так что должность не новая», — приводит ТАСС слова Чайковской.

Ранее главным тренером сборной России по фигурному катанию был президент ФФККР, олимпийский чемпион Александр Горшков. Специалист скончался 17 ноября на 77-м году жизни.

83-летняя Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, а также председателем тренерского совета ФФККР. Среди ее подопечных — олимпийские чемпионы в танцах на льду Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская.

Источник: https://tass.ru/sport/16849147
Фигурное катание
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