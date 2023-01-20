Чайковская назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию

Министерство спорта РФ утвердило Елену Чайковскую в должности главного тренера национальной команды России по фигурному катанию.

«Меня уже давно назначили. Это происходит в третий раз, так что должность не новая», — приводит ТАСС слова Чайковской.

Ранее главным тренером сборной России по фигурному катанию был президент ФФККР, олимпийский чемпион Александр Горшков. Специалист скончался 17 ноября на 77-м году жизни.

83-летняя Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, заслуженным деятелем искусств России, мастером спорта СССР, а также председателем тренерского совета ФФККР. Среди ее подопечных — олимпийские чемпионы в танцах на льду Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская.