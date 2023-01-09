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Фигурное катание

Сегодня, 15:39

Чайковская заявила, что в сборную России по фигурному катанию вошли по шесть лучших в каждом виде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер российской сборной по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала о том, как проходит комплектование национальной команды.

«После чемпионата России, который состоялся в конце декабря в Красноярске, прошло заседание исполкома Федерации фигурного катания. На нем со своими докладами выступили все старшие тренеры по видам. По итогам соревнований был сформирован предварительный состав национальной сборной, в который вошли по шесть лучших спортсменов и пар в каждом виде. При этом нужно понимать, что свой окончательный вид он приобретет в конце сезона. Чемпионат страны — один из важнейших стартов, но не единственный. У нас еще будет финал «Гран-при России» и целый ряд других важных соревнований», — приводит слова Чайковской Betonmobile.ru.

Чемпионат России прошел с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Источник: https://betonmobile.ru/elena-chaykovskaya-v-sostav-sbornoy-voshli-po-shest-luchshih-v-kazhdom-vide
Фигурное катание
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