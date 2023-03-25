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Фигурное катание

Сегодня, 15:28

Чайковская заявила, что в Японии с уважением относятся к российскому фигурному катанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила высказывание японской фигуристки Каори Сакамото, которая заявила, что с нетерпением ждет возвращения россиянок на международные турниры.

«В Японии мы всегда чувствуем уважение и внимание к российскому фигурному катанию. Мы достойны этого. Российская школа фигурного катания — образец для многих стран. Поэтому такие серьезные спортсмены как Сакамото ждут нашего возвращения. Участие наших фигуристов на чемпионате мира — плюс для всех», — приводит слова Чайковской Sport24.

На проходящем в Сайтаме чемпионате мира-2023 Сакамото завоевала золотую медаль, выиграв турнир второй год подряд. Оба эти раза в соревнованиях не принимали участие российские фигуристки, отстраненные в марте 2022.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-25-chaykovskaya-o-slovakh-sakamoto-v-yaponii-my-vsegda-chuvstvuyem-uvazheniye-i-vnimaniye-k-rossiyskomu-figurnomu-kataniyu
Фигурное катание
Каори Сакамото
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