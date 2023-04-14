Чемпион Европы Козловский сравнил четверной выброс с популярным фэнтезийным произведением

Чемпион Европы Дмитрий Козловский рассказал, как он и его партнерша Александра Бойкова исполнили четверной выброс на шоу Этери Тутберидзе в Москве.

«Четверные выбросы в парном катании — это как Запретный лес в «Гарри Поттере». Туда ходить не стоит, но как-то знаменитое трио из книг, так и наш дуэт, доказал, что туда ходить можно и оттуда даже возможно вернуться. Мы сделали четверной выброс не просто в тренировочных условиях, а в тяжелейших условиях. Без разминки практически. До того, как Саша пошла на три четверных выброса, мы сделали только одинарных со скоростью в пару километров в час. После чего на уже укатанном льду она выехала четверной выброс. Это говорит о том, что элемент рабочий. Мы надеемся, что те люди, от которых зависит выставление оценок, сделают справедливую вещь и повысят стоимость элементов в парном катании», — сказал Козловский.