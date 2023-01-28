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Сегодня, 16:50

Чемпион Германии Старостин оценил четверные прыжки Александры Трусовой

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Никита Старостин.
Фото AFP
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Немецкий фигурист Никита Старостин в интервью «СЭ» высказался о четверных прыжках россиянки Александры Трусовой. Он отметил, что для такого результата нужно много работать.

— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?

— Болел только за Луну (Хендрикс — бельгийская фигуристка). И все. Особо не смотрел, так у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.

— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.

— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.

— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?

— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! (Смеется) Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.

Никита Старостин. «Четверными Трусовой можно любоваться. Она как струна!» Чемпион Германии Старостин — о смене спортивного гражданства и связях с Россией

Фигурное катание
Александра Трусова
Никита Старостин
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