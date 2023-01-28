Чемпион Германии Старостин оценил четверные прыжки Александры Трусовой

Немецкий фигурист Никита Старостин в интервью «СЭ» высказался о четверных прыжках россиянки Александры Трусовой. Он отметил, что для такого результата нужно много работать.

— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?

— Болел только за Луну (Хендрикс — бельгийская фигуристка). И все. Особо не смотрел, так у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.

— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.

— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.

— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?

— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! (Смеется) Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.