Чемпион мира по фигурному катанию Галлямов рассказал, когда может начаться его футбольная карьера

Российский фигурист Александр Галлямов в интервью «СЭ» назвал время возможного дебюта в команде футбольной медиалиги «Чисто Питер».

— Когда выйдешь на поле в медиалиге за «Чисто Питер»?

— У нас была тут очень мощная тренировка, мы были в паре с Анатолием Тимощуком, и было очень интересно перенять его опыт. Футбол помогает в фигурном катании — в резкости, координации, и даже чувство мяча может улучшить ее, ты лучше понимаешь свое тело в полете. В конце августа будут стыковые матчи, и я, конечно, очень хочу принять участие, готовлю физическую форму. Но будет видно. Хочу сказать — Анатолию 44 года, он в полном порядке. Очень хорошо двигается. У нас был час ОФП, мы постоянно были в движении, бегали. У нас, парников, упор на «физику», да и в целом у фигуристов, мне кажется, скорее кардионагрузки.

— Вы же тоже бегаете. Или вы больше руки качаете?

— Да, конечно, бегаем и руки качаем, но в основном акцент на ноги. Чтобы правильно по технике выполнить поддержку и спина осталась целой, нужно все делать четко ногами. После той футбольной тренировки я чуть ли не литр воды залпом выпил. Настолько тяжело было. В футболе задействуются другие мышцы, мне интересно тоже их развивать.

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