Чемпион России по прыжкам объяснил, почему не спел бы с Алиной Загитовой на сцене

Григорий Федоров, выигравший чемпионат России по прыжкам, рассказал, что ему пожелал Марк Кондратюк перед первенством страны, на что потратил миллион, заработанный на чемпионате по прыжкам, и объяснил, почему не спел бы с Алиной Загитовой на сцене.

В среду, 15 февраля Федоров занял пятое место в короткой программе на юниорском первенстве России в Перми, фигурист набрал 81,76 балла за свой прокат.

— Что не получилось с акселем? Не хватило уверенности, — заявил Федоров. — Можно было больше идти на него, а я сомневался, в итоге, получилось не очень. Будем завтра стараться кататься чисто. Первенство России — главный турнир сезона для юниоров. Волновался ли из-за этого? Я всегда волнуюсь. Волнуюсь ли больше на тройном акселе, чем на четверном? Нет, просто общее волнение, именно аксель не получается. О статусе фаворита не думал, хотел приехать и хорошо откататься, пока не на максимум получилось. Марк Кондратюк пожелал удачи перед турниром. Цель — попадание в сборную.

Выступления на шоу «Влюбленное фигурное катание» не смотрел, только обзор утром прочитал. А вот выступление Алины Загитовой видел. Если бы мне предложили спеть, на сцене не согласился бы. Музыкальная школа? Подыграть не смог бы, пока не тот уровень.

Приз за победу на прыжковом турнире? Пока не весь миллион применили (улыбается). Часть вложили в облигации, часть — пока никуда. У меня папа разбирается хорошо в финансах.

Лидером на юниорском первенстве России среди юношей после короткой программы является Арсений Федотов, набравший 87,81 балла.

Спортсмены представят произвольные программы в четверг, 16 февраля.