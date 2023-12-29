Чемпион России Семененко назвал Мишину особенным человеком

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко рассказал об отношении к тренеру Татьяне Мишиной. Он назвал ее особенным человеком.

«Я очень доволен, что она смогла присутствовать на этом чемпионате России, и еще больше рад, что удалось доставить удовольствие своими прокатами всему тренерскому штабу, и в особенности ей. Вообще, приятно видеть, что за бортиком за меня держат кулаки», — сказал Семененко «Газете.Ru».