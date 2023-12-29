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Сегодня, 15:47

Чемпион России Семененко заявил об особенном отношении к Челябинску

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Фигурист Евгений Семененко рассказал об отношении к Челябинску, где он выиграл чемпионат России-2024.

«Вообще Челябинск — интересный город для меня, — приводит «Газета.Ru» слова Семененко. — На первенстве России — 2016, когда я был одним из самых юных участников турнира, у меня случилась одна из худших коротких программ за всю карьеру. Но на следующий день был один из самых моих любимых прокатов произвольной программы — удалось приземлить тройной аксель. В конце 2020 года в Челябинске я дебютировал на взрослом чемпионате России, где выступил неудачно. Но потом были открытые прокаты, где короткую и произвольную откатал чисто. Рад, что продолжается хорошая тенденция».

На турнире в Челябинске 20-летний фигурист стал двукратным чемпионом России. Ученик Татьяны и Алексея Мишиных набрал в сумме 294,75 балла.

Источник: gazeta.ru
Евгений Семененко
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