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Фигурное катание

Сегодня, 21:41

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года пройдет в Таллине

Сергей Разин
корреспондент
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Таллин в 2025 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир в Эстонии пройдет с 27 января по 2 февраля.

Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 4 июня появилась информация о том, что Международный союз конькобежцев также не планирует допускать россиян к соревнованиям в следующем сезоне.

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