Чемпионат России по прыжкам-2024 пройдет в Москве с 19 по 21 января

Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» с 19 по 21 января 2024 года.

В первый день, в пятницу, 19 января, пройдет официальная тренировка, а также квалификация. В субботу, 20 января, планируются личные турниры, а в воскресенье, 21 января, состоится командное первенство.

В 2024 году будут соревноваться две команды, каждая из которых будет состоять из двух пар, трех одиночников, трех одиночниц и одного приглашенного спортсмена. Роли капитанов исполнят Дмитрий Козловский и Александр Галлямов.

Расписание соревнований чемпионата России по прыжкам-2024

19 января, пятница

15.00. Официальная тренировка и квалификация

20 января, суббота

14.00. Личный турнир. Пары

15.30. Личный турнир. Мужчины

17.15. Личный турнир. Женщины

21 января, воскресенье

14.00. Командный турнир

Время начала соревнований — московское.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация