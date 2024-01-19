Чемпионат России по прыжкам: смотреть трансляцию квалификации

Чемпионат России по прыжкам-2024 начнется в Москве на «ЦСКА Арене» 19 января, в пятницу. В первый соревновательный день состоится квалификация личного турнира. Начало — 15.00 по московскому времени. Следить за турниром в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала

По итогам набранных в квалификации баллов спортсмены распределяются по турнирной сетке основного личного турнира по системе «на вылет»: фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов, соревнуется с теми, кто получил минимальное количество баллов, и так далее. Участник с более низким номером «посева» исполняет свои элементы первым.

Все выступления оцениваются по системе ISU, а денежные призы получат не только медалисты, но и спортсмены, которые исполнили элементы в личном турнире на максимальные баллы.

Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация