Чемпионат России по прыжкам-2024: дата и место проведения турнира

Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены».

Изначально турнир должен был пройти в дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 2 по 3 декабря. Но по информации «РИА Новости Спорт», прыжковый чемпионат России в итоге перенесли по причине проведения на территории арены концерта Павла Воли 1 декабря. После появления в календаре мероприятий данного концерта приготовить лед для выступлений фигуристов не представилось возможным.

Таким образом, турнир состоится на московской «ЦСКА Арене», которая неоднократно принимала различные ледовые шоу и Кубок первого канала по фигурному катанию.

В рамках чемпионата России по прыжкам состоятся личный турнир (в мужском и женском одиночном катании, а также парном) и командное первенство.