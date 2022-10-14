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Фигурное катание

Сегодня, 13:49

Чемпионат России по прыжкам фигуристов перенесен из Санкт-Петербурга в Москву

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов состоится 3-4 декабря в Москве, свидетельствует новая версия календаря сезона на сайте Федерации фигурного катания России. Как утверждается на сайте, в календарь были внесены изменение 3 октября. В первой версии прыжковый турнир был запланирован в Петербурге, сейчас местом проведения указана Москва.

Официально о переносе не сообщалось. Чемпионат России по прыжкам состоится впервые в истории. Так турнир назвал на пресс-конференции в начале сезона генеральной директор федерации Александр Коган. Ранее на Кубке Первого канала отдельно проводились прыжковые соревнования, в личном турнире в марте 2022 года победил Марк Кондратюк.

Таким образом, помимо уже прошедшего мемориала Панина-Коломенкина других крупных соревнований в Санкт-Петербурге в этом сезоне не планируется.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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