Чемпионат России по прыжкам: формат турнира

Чемпионат России по прыжкам состоится с 19 по 21 января 2024 года в Москве на «ЦСКА Арене». В рамках соревнования пройдут личный и командный турниры.

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.

В личном турнире примут участие восемь спортивных пар, восемь девушек и 12 мужчин в одиночном катании. Соревнования пройдут по системе «на вылет». Личное первенство одиночников будет состоять из трех раундов, в каждом из которых участники исполняют разное количество сольных прыжков и каскадов из нескольких прыжков.

В парном катании турнир также будет проходить в три раунда. В каждом из них фигуристы выполняют подкрут, выброс и прыжковый элемент.

Состав участников на командный турнир определяется результатами сезона и личного турнира чемпионата по прыжкам. Соревнования проходят в пять раундов: парные элементы, сольные тройные прыжки, сольные четверные прыжки и два раунда каскадов из нескольких прыжков.

Все выступления будут оцениваться по действующей системе ISU. Денежные призы получат не только медалисты соревнований, но и фигуристы, исполнившие элементы в личном турнире на максимальные баллы.